Власник брендів Zewa та Libresse йде з Росії

Шведська компанія Essity, що виробляє товари для здоров'я та гігієни під брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa та ін., вирішила піти з російського ринку.

Про це йдеться у прессрелізі компанії про проміжні результати роботи у першому кварталі.

"Умови Essity для ведення бізнесу в Росії погіршилися. В результаті активи компанії в Росії знецінились приблизно на 1,4 млрд шведських крон (близько $150 млн ​​за поточним курсом, – ред.). Крім того, розпочато роботу щодо виходу з російського ринку", – йдеться у повідомленні.

Компанія уточнює, що у 2021 році чисті продажі Essity в Росії склали приблизно 2,8 млрд шведських крон (близько $300 млн), що відповідає приблизно 2% від загальних консолідованих продажів у 2021 році, продажі в Україні у минулому році принесли менше 1% загальної виручки.

Активи компанії в РФ оцінюються приблизно в 1,3 млрд шведських крон і включають дебіторську заборгованість, товарні запаси, кошти та їх еквіваленти. Essity має в РФ 1,3 тис. співробітників та три заводи.

Компанія виробляє споживчу паперову продукцію (туалетний папір, паперові рушники, паперові носові хустки, серветки та ін.), засоби особистої гігієни (жіночі прокладки, тампони, дитячі підгузки) та засоби професійної гігієни.