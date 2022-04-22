Міністр економіки Франції анонсував санкції проти російської нафти у "найближчі тижні"

Імпорт на російську нафту може бути включений до нового пакету санкцій ЄС проти РФ найближчим часом.

Про це міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив в ефірі місцевої радіостанції RMC, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він сказав, що це відбудеться "найближчими тижнями", відповідаючи в на питання про строки можливого рішення про санкцїі проти імпорту нафти з РФ.

Міністр нагадав, що для прийняття рішення потрібна згода 27 держав-членів ЄС, якої поки немає, оскільки існують заперечення та справедлива стурбованість із цього приводу, але заборона на імпорт російської нафти в Євросоюзі розглядається.

Ле Мер додав, що разом із запровадженням санкцїй потрібно знайти альтернативи, щоб уникнути стрибка цін на паливо для споживачів.

Міністр нагадав, що французький президент Емманюель Макрон неодноразово говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії шляхом припинення імпорту вугілля і нафти.

"Він не пропонував газ, тому що відомо, що для низки європейських країн це означало б зупинку всієї економічної та соціальної діяльності. А з вугіллям це вже здійснено. Сьогодні на столі заборона імпорту нафти з Росії", – зазначив Ле Мер.

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Як повідомлялося, напередодні високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів провідних країн Заходу про роботу над додатковими санкціями ЄС проти РФ, наголосивши на доцільності запровадження санкцій проти імпорту російської нафти.

Минулого тижня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС продовжить дебати про санкції проти РФ, зокрема йдеться про нафту і газ, але поки що конкретного рішення не ухвалено.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто