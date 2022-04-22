Рада змінить правила сплати ренти на газ на час воєнного стану

Верховна Рада схвалила проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7249 на сайті парламенту, його прийняття у першому читанні підтримали 287 депутатів.

Документом пропонується змінити чинні правила сплати ренти на видобуток газу.

Зокрема, з 1 квітня 2022 року до завершення воєнного стану видобувним компаніям дозволять сплачувати ренту лише з того об’єму газу, який було продано у цьому періоді, а не з усього об’єму видобутого газу. При цьому після завершення воєнного стану вони мають доплатити різницю протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, наприкінці березня президент Володимир Зеленський підписав закон (проєкт №7038-д), який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації. За нинішніх високих ринкових цін на газ, що перевищують $1000 за тисячу кубометрів, це означає значне збільшення рентних платежів для видобуваючих компаній.