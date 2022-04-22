Ferrexpo Жеваго отримала $870 мільйонів прибутку за минулий рік

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні в 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Про це йдеться у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У звіті також зазначається, прибуток до оподаткування (EBITDA) компанії минулого року збільшився на 67,5% –до $1,44 млрд. Водночас валовий борг компанії минулого року знизився з $266 млн до $50 млн, а чиста грошова позиція зросла з $4 млн до $117 млн.

Ferrexpo вказує, що її виробничі активи не постраждали внаслідок воєнних дій після 24 лютого, проте морські перевезення було зупинено з 25 лютого, і зараз здійснюються лише відвантаження продукції до Європи.

Коментуючи вплив війни на діяльність та фінансові показники, Ferrexpo вказує, що скоригувала свою довгострокову модель, щоб відобразити нижчий обсяг продажів, спричинений відсутністю морських продажів своїм клієнтам. Це вплине на генерування грошових потоків, що, своєю чергою, негативно вплине на балансову вартість необоротних активів групи в майбутніх періодах. Проте Ferrexpo поки що утримується від будь-яких оцінок.

Водночас Ferrexpo повідомила, що підготувала стрес-тести з серйознішими несприятливими змінами, такими як припинення виробництва на 3, 6 та 18 місяців. В рамках цих сценаріїв стрес-тестування збиток від знецінення може збільшитися до суми від $320 млн до $400 млн, знову ж таки залежно від обставин та макроекономічних даних, які будуть відомі лише групі на момент підготовки проміжної звітності за шість місяців 2022 року.

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Компанія також повідомила, що рада директорів Ferrexpo у зв'язку із вторгненням Росії в Україну ухвалила рішення відкласти будь-яке рішення щодо проміжних дивідендів за підсумками роботи компанії за повний 2021 рік.

"Рада продовжить оцінку ситуації в Україні і, коли це доречно, ухвалить рішення щодо доходів акціонерів", – йдеться у звіті компанії.

Ferrexpo вказала, що в результаті вищого операційного грошового потоку чистий грошовий потік від операційної діяльності збільшився минулого року на 59% – до $1,09 млрд, а капітальні вкладення – на 75%, до $361 млн.

Дивіденди, виплачені протягом 2021 календарного року, збільшилися у 3,2 рази – до 105,6 центів на акцію порівняно з 33 центами у 2020 році, а загальна їхня сума становила $619,38 млн.

Компанія уточнила, що загальна сума дивідендів, виплачених на сьогоднішній день за 2021 рік, становить 46,2 цента, тоді як за 2020 рік – 85,8 цента.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Нагадаємо, Ferrexpo у 2020 році збільшила чистий прибуток на 57,5% – до $635,3 млн при зростанні виручки на 12,8% – до $1,7 млрд. У минулому році компанія збільшила сумарне виробництво котунів на 7% – до 11, 22 млн тонн, випуск концентрату зросло на 5,9% – до 14 млн тонн.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.