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нафта (4626) росія (13650) санкції (4111) Боррель (57)

Кілька країн Євросоюзу блокують запровадження санкцій проти імпорту нафти з Росії, – Боррель

боррель

Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю журналістам європейського альянсу видань LENA , повідомляє Le Figaro.

"Наскільки мені відомо, наразі на столі немає пропозиції щодо (запровадження санкцій проти російських, – ред.) нафти та газу. Є багато міркувань, багато пропозицій, які вивчаються. Як краще це зробити? Через податок? Запровадити заборону? Багато економістів стверджують, що найбільш раціональним було б підвищити податок на російські нафту і газ, щоб створити стимул шукати інші джерела. Жодна з цих пропозицій не отримала необхідної одностайності", – визнав Боррель.

Він зазначив, що досягти компромісу в ЄС для запровадження ембарго на імпорт російської нафти "буде дуже складно, оскільки деякі країни-члени вже заявили, що накладуть вето на будь-яке колективне рішення".

Як повідомлялося, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів провідних країн Заходу про роботу над додатковими санкціями ЄС проти РФ, наголосивши на доцільності запровадження санкцій проти імпорту російської нафти.

Минулого тижня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС продовжить дебати про санкції проти РФ, зокрема йдеться про нафту і газ, але поки що конкретного рішення не ухвалено.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

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ВСЁ, КАК В БАСНЕ И.А.КРЫЛОВА "......А ЛЕБЕДЬ РВЁТСЯ В ОБЛАКА, РАК ПЯТИТСЯ НАЗАД, А ЩУКА ТЯНЕТ В ВОДУ. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.
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22.04.2022 11:51 Відповісти
ваапчет чё ?
ну нажрались пацики таблеток
вяликоскрепных унтерменше-фашистских
на шару . а чЁ ?
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22.04.2022 11:54 Відповісти

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