Фінський власник "Запоріжкрану" оцінив збитки від припинення роботи в Росії у 110 мільйонів євро

Фінський виробник промислових кранів компанія Konecranes списала замовлення з Росії на суму 79 млн євро і скасувала продажі продукції в РФ на 32 млн євро внаслідок рішення відмовитися від роботи в РФ.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Konecranes засуджує агресію Росії щодо України і вже на початку вторгнення вирішив не приймати жодних нових замовлень з Росії… Внаслідок цього рішення Konecranes у першому кварталі списала замовлення з РФ на суму 79 млн євро і скасувала продажі до Росії на суму 32 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Компанія уточнює, що у 2021 році продажі Konecranes в Росії склали 55 мільйонів євро.

Крім того, Konecranes повідомляє, що поступово знижуватиме активність своїх представництв у РФ.

Konecranes додає, що після початку активної фази війни змушена була зупинити роботу свого заводу з виробництва кранів та комплектуючих у Запоріжжі, однак продовжує виплачувати зарплату своїм 400 співробітникам в Україні, які також працюють у сфері кранового обслуговування, портового сервісу, продажу запчастин та промислових кранів переважно в Одесі, Маріуполі та Запоріжжі.

"Оскільки рівень невизначеності щодо діяльності Konecranes в Україні залишається високим через триваючу війну, Konecranes знецінила всі пов’язані з Україною активи, включаючи запаси та дебіторську заборгованість, у першому кварталі. Вплив знецінення на операційний прибуток становить приблизно 8 мільйонів євро", – зазначається у повідомленні.

В Україні компанії належить ПрАТ "Коненкрейнс Україна", якому з 2005 року належить підприємство "Запоріжкран".

Серед замовників компанії на її сайті вказані Маріупольський, Іллічівський, Одеський, Миколаївський, Південний, Бердянський, Керченський, Севастопольський морські торгові порти, підприємства "Модуль", "Дніпроспецсталь", "Рууккі Україна", "Телекарт-Прилад", Дністровська ГАЕС, Південний гірничо-збагачувальний комбінат та ін.