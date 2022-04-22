Світовий банк оцінив вартість знищеної внаслідок війни інфраструктури в Україні у $60 мільярдів

Група Світового банку завершила попередню оцінку фізичних збитків, завданим будівлям та інфраструктурі України внаслідок воєнного вторгнення Росії, оцінивши його приблизно у $60 млрд.

Про це президент банку Давід Малпасс заявив на міністерському круглому столі на підтримку України в рамках "Весняних зустрічей" Світового банку та МВФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ця вартість не включає зростання економічних витрат для економіки України. Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають", – сказав голова Світового банку.

Малпасс додав, що уряд та державні підприємства України стикаються з великим невоєнним бюджетним дефіцитом та борговим навантаженням.

За його словами, група Світового банку мобілізувала понад $3 млрд для України, щоби підтримати фінансування основних державних послуг. Малпасс подякував за надані грантові внески через створений банком багатосторонній трастовий фонд (MDTF) США, Великій Британії, Норвегії, Данії, Австрії, Латвії, Литві, Ісландії, а також за надані гарантії Великобританії, Нідерландам та Швеції, а Японії – за паралельне фінансування.

"Пріоритетом має бути задоволення поточних потреб України у фінансуванні таким чином, щоб звести до мінімуму її майбутній борговий тягар. Грантові внески будуть дуже важливими", – наголосив Малпас.

"Поки війна триває, ми працюватимемо над зміцненням довіри до фінансових, монетарних та фіскальних інститутів України, сприяючи стабільності валюти", – зазначив президент Світового банку.

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Крім MDTF він відзначив додаткові підходи, у тому числі керований рахунок МВФ, трастовий фонд солідарності Європейського союзу, пакет стійкості ЄБРР та закликав усіх партнерів продовжувати координувати підтримку потреб бюджету України.

На думку Малпаса, протягом шести-восьми місяців після встановлення миру необхідно терміново зайнятися відновленням основних інфраструктурних каналів, таких як транспорт, електроенергія, опалення та цифрові технології, а потім у середньостроковій перспективі – зміцненням макрофіскального потенціалу, відновленням міст та будинків та зміцненням сільськогосподарського та ділового секторів.

Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що російські окупанти пошкодили або знищили до 30% інфраструктури України вартістю $100 млрд.