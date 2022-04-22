Американський конгломерат Koch Industries змінив позицію і припинить роботу в Росії, – The Hill

Американський промисловий концерн Koch Industries розробляє "стратегію відходу" з Росії, хоча ще наприкінці березня президент і головний виконавчий директор компанії Дейв Робертсон захищав рішення продовжити роботу в Росії.

Про це повідомляє американське видання The Hill із посиланням на нову службову записку Робертсона співробітникам.

В ній керівник компанії повідомляє про розробку "плану виходу" підрозділу концерну Guardian Industries після того, як спроба повністю закрити її фабрики призвела до погроз на адресу її співробітників з боку російського уряду.

Причиною такого рішення Робертсон вказує нові санкції проти РФ та дії російського уряду.

"Санкції, оголошені на початку квітня, у поєднанні з реакцією російського уряду та іншими діями унеможливлюють для Guardian продовження операцій у Росії", – написав Робертсон.

Прес-секретар Koch Industries уточнив, що йдеться про фінансові санкції США, які ускладнювали б оплату праці робітників і закупівлю товарів у Росії, а також законодавство в Росії про кримінальне покарання за дотримання антиросійських санкцій.

Робертсон додав, що компанія "працює зі своєю місцевою командою, щоб знайти стратегію виходу, яка підтримає нашу відданість безпеці співробітників і не призведе до того, що російський уряд захопить заводи та отримає від них фінансову вигоду".

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Koch Industries через Guardian Industries володіє двома склозаводами в Росії, де працює 600 співробітників.

Раніше Робертсон заявляв, що Koch Industries не піде з РФ попри засудження її вторгнення в Україну, оскільки це може зашкодити безпеці її співробітників і спричинити націоналізацію фабрик компанії владою РФ.

Koch Industries – одна з найбільших приватних компаній у США. Була заснована у 1940 році Фредом Коуком та партнерами. Спочатку займалася нафтопереробкою, зараз її підрозділи та дочірні підприємства займаються видобутком, торгівлею, переробкою нафти, хімічним виробництвом, виробництвом штучними волокон і пластмас. В компаніях, що входять до складу Koch Industries, працює близько 50 тисяч осіб у США та ще 20 тисяч – у 59 інших країнах.