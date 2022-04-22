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Зеленський (2443) Єрмак Андрій (70)

Зеленський створив Національну раду з відновлення України

зеленський

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення створити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Відповідний указ №266/2022 від 21 квітня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Президент також затвердив Положення про Національну раду та її посадовий склад.

Кабінету міністрів доручено у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради.

Згідно із затвердженим Положенням, Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Серед основних її завдань – розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини.

Національна рада також готуватиме пропозиції щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив у воєнний і післявоєнний періоди.

Співголовами Ради будуть прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, персональний склад ради затвердить Президент.

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Чим би дитя не бавилось... у розпал повномасштабної війни.
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22.04.2022 12:30 Відповісти

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