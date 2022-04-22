Італія виділить Україні ще 200 мільйонів євро, – міністр

Італія виділить Україні ще 200 млн євро фінансової допомоги.

Про це заявив міністр фінансів Італії Даніеле Франко, повідомляє італійське видання Il Sole 24 Ore.

"Я не думаю, що ми повинні встановлювати межу для підтримки України. Наше зобов’язання – продовжувати підтримувати уряд України", – наголосив Франко.

"Інше питання, яке виникне – це реконструкція, хтось на зустрічах говорив про план Маршалла для України", – додав міністр.

Як повідомлялося, Україна вже отримала 110 млн євро грантової допомоги від Італії наприкінці лютого.