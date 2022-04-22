Зеленський закликав запровадити для Росії спеціальний "податок на війну"

Україна пропонує країнам Заходу запровадити спеціальний "податок на війну" для Росії.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час міністерського круглого столу Світового банку на підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Потрібен спеціальний податок за війну. Росія, а після неї і будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без винятку торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані", – сказав Зеленський.

За його словами, кошти від такого "податку за війну" мають бути використані для допомоги Україні та відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Світу потрібен дієвий інструмент реагування на деструктивні дії тих, хто не хоче підтримувати спільну безпеку й працювати на спільну користь для всіх у світі. Впевнений, що спеціальний податок за війну може стати таким інструментом", – наголосив Президент.

Він також закликав уряди країн-партнерів надати негайну підтримку для України, а також негайно виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Зеленський також закликав світові держави підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією, а також продовжити роботу з виявлення та арешту російських активів.

"Вже заблоковані значні активи російської держави та представників російської еліти. Проте це ще не всі їхні активи, про які нам відомо. Цю роботу з блокування треба продовжувати. І не просто як самоціль. Заблоковані кошти Росії мають бути використані як на відновлення України після війни, так і на відшкодування тих збитків, яких Росія завдала іншим народам своєю деструктивною поведінкою", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль оцінив потребу в коштах для фонду відновлення України у $600 мільярдів.