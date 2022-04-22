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росія (13650) США (4635) золотовалютний резерв (240) Мінфін США (34)

Голова Мінфіну США прокоментувала можливість направити на відбудову України заморожені резерви РФ

фрс,джанет,йеллен

Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, відповідаючи на запитання про можливість спрямування частини заморожених російських активів на відбудову України, повідомляє Голос Америки.

"Очевидно, є очікування, що Росія тим чи іншим чином допоможе частково забезпечити необхідне для відбудови України, і ми маємо цього домагатись", – сказала вона, зазначивши, що "витрати на відбудову України будуть величезними".

Єллен нагадала, що згідно з санкційним режимом, США та країни Європи заморозили значну частину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких переважає $600 млрд.

Водночас Єллен відмовилась розголошувати подробиці варіантів щодо можливого використання коштів і припустила, що в цій сфері, можливо, знадобиться окреме рішення Конгресу США.

Вона також підкреслила важливість міжнародної координації в цій сфері.

Єллен зазначила, що коаліція на підтримку України нараховує більше 30 країн, на які припадає більше половини світової економіки, конвертовані валюти яких використовуються найбільш широко і, де виробляються найбільш сучасні технології.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.

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"Росія тим чи іншим чином допоможе частково забезпечити необхідне для відбудови України ..."

далі можна не читати ...
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22.04.2022 11:45 Відповісти
Да, там за эти деньги ещё надо будет побороться, никто просто так, целиком или по частям из не будет давать, из за, как минимум, коррупционных схем в Украине и не только. Скорее всего будет какой то фонд из которого под определенные проекты подконтрольно будут выделяться средства, пирог будут делить все!
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22.04.2022 11:52 Відповісти
Навіть якщо ці гроші вдастся вибороти (я не думаю, що це буде аж надто складно, при належному бажанні, яке є), доки у нас на Банковій сидить Бєнін ручний айкос, а сам Бєня прикритий цим айкосом та зграєю його молодих найчесніших дарованій, Штати природнім чином не квапитимуться з направленням до нас будь-яких грошей у чистому вигляді, розуміючи, де і як ці гроші можуть застрягнути.
Після перемоги хитромудрий нарід має зробити дуже неприємну для себе річ - усвідомити, нарешті, в чому була помилковість вибору 2019го року, та виправити її. В протилежному випадку перспективи відбудови країни будуть вкрай туманними...
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22.04.2022 15:27 Відповісти
Все понятно. Бла, бла, бла... денег нет, но вы держитесь!
Могли бы хотя бы деньги за газ и нефть собирать на спецсчет, чтобы ими не могли управлять рашисты, не финансируя тем самым уничтожение украинцев.
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22.04.2022 14:38 Відповісти
Україна має всі ознаки мафіозної держави, тобто всі грошові потоки з держбюджету розподіляються виключно між особами, які є наближеними до президета України. Доки Україна лишатиметься бути мафіозною державою, доти можна забути про будь-якіу відбудову, не кажучі вже про розвиток. Але виключно суспільству вирішувати власну долю. Ані Дядя Сєм, ані "валшебнік в галубов вєртальотє", ані будь-хто ще не будуть вирішувати ці проблеми за українське суспільство. Іншими словами, наприклад, у Харкова немає будь-якого майбутнього поки мером є приблатньоний ватнік та латєнтний українофоб.
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22.04.2022 15:10 Відповісти

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