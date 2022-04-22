Російська митниця визнала падіння надходжень до бюджету від імпорту у 2 рази

Федеральна митна служба (ФМС) Росії за 20 днів квітня перерахувала до бюджету 258 млрд рублів при плані на весь місяць у 536 млрд рублів.

Про це повідомив голова ФМС РФ Володимир Булавін, коментуючи питання про динаміку відрахувань до бюджету у квітні, повідомляє російський Інтерфакс.

"Зараз денні платежі вдвічі менші за необхідну суму перерахувань. Мали перераховувати за імпортною складовою 22 млрд руб., за фактом – 11,5 млрд руб.", – визнав голова російської митниці.

Водночас він запевнив, що з урахуванням падіння курсу рубля у першому кварталі 2020 року "за митними платежами перевиконали (план, – ред.) на 500 млрд руб. – ми перерахували 2,08 трлн руб.".

Чиновник запевнив, що з урахуванням додаткових надходжень у січні-березні наразі відставання від плану немає.

"На 20 квітня перераховано 258 млрд руб. при плані 536 млрд на весь місяць. Січень-квітень за планом – 2,01 трлн руб. Уже перерахували 2,3 трлн руб. Перевищення плану на січень-квітень на сьогодні становить 291 млрд руб.", – додав голова російської митниці.

Як повідомлялося, раніше Федеральна митна служба (ФМС) Росії відмовилась оприлюднювати традиційну статистику імпорту в РФ товарів із країн далекого зарубіжжя за березень 2022 року.

Водночас помічник президента РФ Максим Орєшкін визнавав, що імпорт у РФ у березні 2022 року впав на "десятки відсотків" на тлі запроваджених санкцій, логістичних проблем та виходу низки іноземних компаній. За його словами, зараз склалася ситуація надмірної пропозиції валюти на тлі значного експорту та низького імпорту.