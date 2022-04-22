Шмигаль оцінив вартість відновлення України у $600 мільярдів

Україна створить фонд United24 для відновлення країни після російського вторгнення і оцінює його необхідні обсяги в $600 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на міністерському круглому столі на підтримку України в рамках "Весняних зустрічей" Світового банку та МВФ, повідомляє пресслужба уряду.

"У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд. Така реконструкція буде передбачати не тільки відновлення інфраструктури, але й розбудову нової економіки та нових європейських інституцій", – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також закликав надати Україні термінове короткострокове фінансування.

"Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста. Все це частина плану зі знищення української економіки. Збитки вже становлять більше $500 млрд. ВВП цього року може впасти від 30 до 50%. Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних пів року", – наголосив голова уряду.

За словами прем’єр-міністра, одним з інструментів такої підтримки можуть бути спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ.

Шмигаль закликав міжнародних партнерів надати 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту, зазначивши, що уряд Канади вже прийняв рішення про виділення 1 млрд канадських доларів у СПЗ.

Як повідомлялось, МВФ оцінює потребу України у зовнішньому фінансуванні в умовах розв’язаної Росією війну у $5 млрд на місяць принаймні у найближчі три місяці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що українському уряду потрібно від $5 до 7 млрд на місяць для покриття видатків на виплату зарплат та інших соціальних витрат під час війни.