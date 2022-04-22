Вартість російських акцій на "Московській біржі" впала до мінімуму з початку гарячої фази війни

Індекс "Московської біржі" в ході торгів напередодні падав нижче 2260 пунктів і оновив мінімум на закриття торгів з 24 лютого.

За підсумками торгів у четвер індекс "МосБіржі" знизився на 2,6% – до 2271,05 пункту, індекс РТС незначно зріс (на 0,1%) – до 961,46 пункту, повідомляє російський Інтерфакс.

Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" за день знизилися на близько 8%.

Найбільше подешевшали акції "Яндекса" (-8%), "Лукойлу" (-7,8%), "Аерофлоту" (-4,3%), "Газпром нафти" (-4,2%), розписки TCS Group (- 4%), папери "Газпрому" (-3,9%) та "Сбєрбанку" (-2,4%).

У четвер "Яндекс" відкликав прогноз фінансових показників на 2022 рік, а також повідомив про скорочення або призупинення запланованих інвестицій у бізнес як у РФ, так і за кордоном.

Крім того, російський мільярдер Вагіт Алекперов поінформував "Лукойл" про своє рішення відмовитись від повноважень члена ради директорів, а також достроково скласти повноваження президента компанії після запроваджених щодо нього санкцій.

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Падіння російського ринку акцій відбулося на тлі заяв за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G7, які підтвердили свою рішучість продовжувати чинити тиск на Москву через воєнне вторгнення в Україну, а також запровадження нових персональних санкцій з боку США та Великої Британії.

За словами головного аналітика "Промсвязьбанку" Єгора Жильникова, тиск на фондовий ринок чинили "блакитні фішки" через багатоденну "ринкову безідейність". Інвестори продовжують з побоюванням дивитися на потенціал великих російських активів через санкційні ризики. Він прогнозує, що у п'ятницю розпродаж російських акцій може продовжитися.

Інвестиційний стратег "БКС Світ інвестицій" Олександр Бахтін також вважає, що відсутність надійних ознак покращення геополітичної ситуації, у тому числі прогресу у переговорах з Україною, а також помітне зміцнення рубля занурили індекс "МосБіржі" в "червону" зону.