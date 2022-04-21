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Новини
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банки (6844) НБУ (9067) Альфа-банк (293) Михайло Фрідман (132)

Нацбанк погодив кандидатуру управляючого акціями росіян в українському "Альфа-Банку"

альфа

Національний банк України (НБУ) подив кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Як повідомляє пресслужба банку, тепер Сімеон Дянков може брати участь в управлінні банком у межах повноважень та законодавства.

Згідно з наведеною у повідомленні біографічною довідкою, Сімеон Дянков – болгарський економіст, колишній міністр фінансів та віцепрем'єр уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії.

Дянков отримав докторський ступінь з економіки в Мічиганському Університеті (США), має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, працював Головою Наглядової ради Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Альфа-Банк Україна" працює у штатному режимі, приведення структури власності банку відповідно до українського законодавства не впливає на звичайну роботу фінустанови. Наглядова рада та правління працюють без обмежень в межах своїх сфер відповідальності та компетенцій", – наголошується у повідомленні банку.

За погодженням із НБУ, Сімеон Дянков діятиме в межах питань загальних зборів акціонерів банку. Повноваження довіреної особи включають участь у загальних зборах та розгляд звіту наглядової Ради банку.

Читайте також: Підсанкційні власники "Альфа-Банку" передадуть свої частки погодженим Нацбанком українцям

Як повідомлялося, український "Альфа-Банк" призначив на 27 квітня позачергові збори акціонерів, на яких буде винесено питання про переобрання наглядової ради.

НБУ в березні визнав акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, тими, хто втратив бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. 

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.

За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Як економіст скажу що рішення правильне. Тепер кацапи не мають жодного відношення до цього банку, а в майбутньому можно буде зробии ребрендінг (змінити назву, щоб не асоціювалася з російською Альфа-груп) і вкладники і користувачи та робітники банку не постраждають.
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21.04.2022 23:41
+2
А дивіденди за них хто буде отримувати? А хто буде фінансувати Леополіс джаз фест (Альфа джаз фест)?
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21.04.2022 20:23
+2
Альфа був, є і хоче надалі залишатися кацапсько-жидівським банком *********** покручів. Геть з України! Забирайте звідти свої гроші!
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21.04.2022 20:34
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А дивіденди за них хто буде отримувати? А хто буде фінансувати Леополіс джаз фест (Альфа джаз фест)?
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21.04.2022 20:23 Відповісти
Альфа був, є і хоче надалі залишатися кацапсько-жидівським банком *********** покручів. Геть з України! Забирайте звідти свої гроші!
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Не кричи так, синку. І так видно, что ти - .
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22.04.2022 08:49 Відповісти
Погано, коли людина клепку загубила. Але ти не впадай у відчай - шукай!
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22.04.2022 08:50 Відповісти
А этот болгарин, часом, не в каком-то московском универе экономику изучал?
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21.04.2022 23:38 Відповісти
Як економіст скажу що рішення правильне. Тепер кацапи не мають жодного відношення до цього банку, а в майбутньому можно буде зробии ребрендінг (змінити назву, щоб не асоціювалася з російською Альфа-груп) і вкладники і користувачи та робітники банку не постраждають.
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21.04.2022 23:41 Відповісти
До речі, вони нічим не гірші Привата часів Бені і Боголюба
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22.04.2022 05:55 Відповісти
Це як більшість людей які знаходяться на окупованих територіях раніше були постійно в невдоволені банками а коли вони пішли з тих територій, то в такий момент плачуться що не має можливості взяти кредит і їх кинули. З кожним роком банківська система покращується, в 2014 році полопалися банки-шахраї, які просто використовували для відмивання грошей та чи не кожне підприємство мало свій банк. Потрібно проблеми вирішувати та покращувати ситуацію, а не як ідіоти позакривати все недумаючи і потім бігати з палицею за перекотиполем як печерні люди.
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22.04.2022 12:02 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ !!!
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22.04.2022 01:52 Відповісти
Аби написати
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22.04.2022 12:04 Відповісти
Хай цей Сімеона Дянкова скаже паляниця.
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22.04.2022 13:53 Відповісти

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