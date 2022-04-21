Рада схвалила посилення контролю держави за діяльністю провайдерів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7227 в першому читанні проголосувало 245 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою проєкту закону у пояснювальній записці до нього вказано "забезпечення сталого функціонування електронної комунікаційної мережі держави та недопущення втручання ворожих сил у її функціонування через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень НЦУ та рішень органів державної влади".

Для цього законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про електронні комунікації", які діятимуть в умовах надзвичайного та воєнного стану, в частині:

проведення консультацій з учасниками ринку з метою підготовки проектів актів в умовах надзвичайного та воєнного стану не більше ніж 3 дні;

видачі НЦУ в умовах надзвичайного та воєнного стану розпоряджень щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

визначення як підстави анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром, а також дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації чи його частиною виключення суб'єкта господарювання з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Також обов’язками постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг передбачається визначити норми щодо:

виконання розпоряджень національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного та воєнного стану;

в умовах надзвичайного та воєнного стану здійснення обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке набрало чинності в установленому законом порядку (санкції).

Також законпроєктом передбачено, що "Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг".