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США (4632) Євросоюз (4906) облігації (1446)

Україна планує випустити облігації для громадян Євросоюзу та США, – Bloomberg

євро

Україна веде переговори з Європейським Союзом та США для випуску так званих "мирних облігацій" для роздрібних інвесторів в цих країнах.

За даними агентства Bloomberg, Європейська комісія вже згодилася взяти на себе роль посередника у переговорах з регуляторами країн ЄС, які мають схвалити продаж нових облігацій.

Джерела агентства стверджують, що аналогічні переговори представники української влади провели з Комісією з цінних паперів і бірж в США. Водночас деталі потенційної програми випуску облігацій наразі невідомі.

Агентство відзначає, що аукціони з продажу військових облігацій допомогли Україні залучити близько $1,5 млрд всередині країни, однак влада України намагається відкрити продаж облігацій для більш широкого кола інвесторів.

У SEC відмовилися від коментарів, коли з ними зв’язався Bloomberg, а Міністерство фінансів України не відразу відповіло на запит про коментар.

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