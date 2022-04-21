Данія виділить $90 мільйонів на зброю для України, – прем'єр

Данія виділить близько $90 млн на придбання озброєнь для України.

Про це прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила на брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні поінформувала вас, президент Зеленський, про значні нові внески, включаючи майже 600 млн данських крон, це близько $90 млн, на зброю, і це підвищує спільний військовий вклад Данії до понад 1 млрд данських крон", – сказала Фредеріксен.

Під час зустрічі з Зеленським голова уряду Данії також повідомила, що її країна офіційно підтверджує згоду з пропозицією щодо участі у відбудові Миколаєва, інформує пресслужба Офісу президента України.

"Путін спробував нас розділити – посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і відбулось останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи. ЄС та глобальні партнери наклали безпрецедентні санкції на РФ, і разом зробимо ще більше", – наголосила Фредеріксен.