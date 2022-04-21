Росія заборонила в’їзд засновнику Facebook

Влада РФ запровадила санкції проти низки громадян США та Канади, в тому числі засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга та віцепрезидента США Камали Харріс.

Як повідомили в російському МЗС, їм та 27 іншим американським політикам, бізнесменам, експертам та журналістам заборонено в'їзд до Росії, пише російський Інтерфакс.

Крім того, РФ заборонила в'їзд для 61 громадянина Канади, в тому числі ряду високопосадовців, військовослужбовців, представникам експертної спільноти та ЗМІ.

Як повідомлялося, наприкінці березня Тверський суд Москви за позовом російської прокуратури визнав інтернет-компанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність". h