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Росія заборонила в’їзд засновнику Facebook

зеленский,цукерберг

Влада РФ запровадила санкції проти низки громадян США та Канади, в тому числі засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга та віцепрезидента США Камали Харріс.

Як повідомили в російському МЗС, їм та 27 іншим американським політикам, бізнесменам, експертам та журналістам заборонено в'їзд до Росії, пише російський Інтерфакс.

Крім того, РФ заборонила в'їзд для 61 громадянина Канади, в тому числі ряду високопосадовців, військовослужбовців, представникам експертної спільноти та ЗМІ.

Як повідомлялося, наприкінці березня Тверський суд Москви за позовом російської прокуратури визнав інтернет-компанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність". h

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