Рада продовжила закупівлю ліків через міжнародні організації ще на рік
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про публічні закупівлі", продовживши можливість закуповувати лікарські засоби, медичні вироби із залученням спеціалізованих організацій ще на рік.
За прийняття відповідного законопроєкту №6416 в цілому проголосувало 266 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Згідно з пояснювальною запискою, закон продовжує дію норм законодавства, що передбачають залучення до закупівлі ліків міжнародних спеціалізованих організацій, до 1 квітня 2023 року.
Як повідомлялося, йдеться про співпрацю з міжнародними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, наприклад, UNICEF, ПРООН, Crown Agents та іншими.
В МОЗ раніше пояснювали, що Україна користується послугами спеціалізованих закупівельних організацій з 2015 року. І хоча нині частка залучення міжнародних організацій до закупівель скорочується, допомога Crown Agents, UNICEF та інших організацій є вкрай важливою, адже вони мають спільні довгострокові контракти з виробниками ліків.
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