Велика Британія заборонила імпорт срібла та деревини з Росії

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових торговельних санкцій проти Росії, розширивши перелік товарів, імпорт яких заборонено, та підвищивши тарифи.

Як повідомляється на сайті британського уряду, після цього рішення під заборону та дію підвищених мит підпадають російські товари на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Зокрема, Велика Британія запроваджує заборону на імпорт срібла, виробів з дерева та високоякісних продуктів з Росії, включаючи ікру.

Крім того, британський уряд підвищив тарифи на 35 відсоткових пунктів на продукцію з Росії та Білорусі вартістю близько 130 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи діаманти та каучук.

Як повідомлялося, Велика Британія з 14 квітня вже заборонила імпорт з Росії виробів із заліза та сталі, а також заборонила експорт в РФ квантових технологій, передових матеріалів та предметів розкоші.