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Євросоюз ввів санкції проти Курченка та "повара Путіна"

курченко

Євросоюз вніс до списку санкцій українського бізнесмена Сергія Курченка та російського підприємця Євгена Пригожина, якого у пресі називають "поваром Путіна".

Про це йдеться в документі, поширеному Брюсселем.

У документі пояснюється, що їх вносять до списку осіб, організацій та органів, щодо яких запроваджуються обмежувальні заходи за їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та для одержання з цього вигоди.

У документі наголошується, що Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Що стосується Курченка, то в документі йдеться, що "він допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як субпідрядник".

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