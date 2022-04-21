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законопроєкт (1644) будівництво (2196)

Рада спростить будівництво житла для переселенців

строительство

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №7282, який передбачає впровадження нового виду містобудівної програми для комплексного відновлення населеного пункту або території, що постраждали від військових дій, тероризму, диверсій, надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Це Програма комплексного відновлення населеного пункту (території), яка має визначати основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення населених пунктів (територій), які постраждали в результаті бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій", – написав Гончаренко в Telegram.

За відповідний законопроєкт на засіданні у четвер проголосували 268 народних депутатів.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, оприлюдненої на сайті парламенту, документ визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для проживання та встановлює законодавче регулювання будівництва або реконструкції будівель для тимчасового проживання осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Крім того, документом регулюється розміщення виробничих потужностей, що переміщені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також створюються передумови для вдосконалення процедури обстеження нерухомості, пошкодженої внаслідок війни.

Законопроєкт також передбачає визначення особливостей розробки, затвердження, реєстрації та внесення змін до будівельних норм, набуття ними чинності або визнання недійсними на період воєнного стану.

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