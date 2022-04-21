Влада Кіпру забере "золоті паспорти" у ще чотирьох російських мільярдерів, – ЗМІ

Кіпр позбавить громадянства, отриманого в обмін на інвестиції, чотирьох російських мільярдерів та членів їхніх родин через запроваджені щодо них санкції Євросоюзу.

За даними джерел місцевої газети "Філелефтерос", "золоті паспорти" заберуть у Олега Дерипаски, президента групи компаній "Меркурій" Ігоря Кесаєва, власника "Комсомольської правди" та медіахолдингу РБК Григорія Березкіна та сестри Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, кіпрського громадянства позбавлять ще 11 осіб, які перебувають на утриманні цих бізнесменів.

Дерипаска отримав кіпрське громадянство у 2017 році, Ісмаїлова – у 2015 році, Березкін та Кесаєв – у 2012 році.

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У середині квітня уряд Кіпру запустив процедуру позбавлення громадянства інших чотирьох мільярдерів із Росії та 17 членів їхніх родин, які потрапили під санкції ЄС як люди з оточення Путіна.

За даними газети "Філелефтерос", громадянства будуть позбавлені Михайло Гуцерієв, Олександр Пономаренко, Вадим Мошкович та Олексій Кузьмічов. До початку війни з Україною російська версія журналу Forbes оцінювала їхні статки майже в $16 млрд.

За даними агентства Reuters, за програмою "золотого паспорта" громадянство Кіпру одержали 6779 іноземців, 2886 з яких – росіяни. Зараз влада Кіпру перевіряє близько 1100 осіб, які отримали громадянство країни в обмін на інвестиції, щодо порушень, повʼязаних із війною в Україні.

Раніше позбавити громадянства росіян зі списку санкцій закликав Євросоюз. Сама програма "золотих паспортів" була закрита через численні порушення та видачу документів Євросоюзу людям, підозрюваним у корупції та інших злочинах.

Програми з надання громадянства в обмін на інвестиції існували у трьох державах Євросоюзу: на Кіпрі, на Мальті та в Болгарії. За умовами кіпрської програми претендент зобовʼязаний інвестувати у місцеву економіку від 2 до 2,5 мільйона доларів. Щонайменше 500 тисяч із них мають бути витрачені на придбання житла для постійного проживання в країні.