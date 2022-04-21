Рада спростила отримання допомоги по безробіттю на час воєнного стану
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану".
За прийняття відповідного законопроєкту №7275 в цілому проголосувало 296 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Законом встановлено, що під час дії воєнного стану Кабмін зможе самостійно визначати перелік і спосіб надання соціальних послуг, компенсацій та допомог у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
При цьому законом передбачено, що на час воєнного стану допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня надання статусу безробітного і може здійснюватися без особистого відвідування соціальних органів, якщо особа перебуває на тимчасово окупованій території або на якій ведуться бойові дії.
Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати.
При цьому виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів, а також у випадку, якщо особа не підтвердить свій статус протягом 30 днів в тому числі засобами електронного зв’язку.
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