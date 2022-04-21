Туреччина запровадить податкові пільги на розробку родовища газу в Чорному морі

Туреччина надасть компанії Turkish Petroleum податкові пільги з метою підтримки її проекту з розробки газового родовища Sakarya у Чорному морі вартістю $9,9 млрд. Обсяг запасів родовища оцінюється у 540 млрд кубометрів.

Початок видобутку на родовищі, що розробляється, запланований на 2023 рік, передає enkorr.

Як випливає з інформаційно-аналітичного огляду ПЕК Туреччини, у 2021 році на території Туреччини, за даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуто 394 млн кубометрів природного газу (-9% до 2020 року).

Найбільше газове родовище країни – Marmara Kuzey – розташоване на шельфі Мармурового моря у басейні Thrace, що забезпечує близько 95% видобутку газу в Туреччині.

Видобуток попутного нафтового газу також ведеться в межах басейнів Batman та Adıyaman. Видобуток природного газу в турецькому секторі Чорного моря (видобувні платформи Ayazli, D.Ayazli, Akkaya, Akcakoca) ведеться спільним підприємством TPAO, Petrol Ofisi, Park Place Energy та Foinavon.

Раніше повідомлялося, що Туреччина та Deutsche Bank завершують переговори щодо позики в 1 млрд євро ($1,1 млрд) для фінансування закупівлі скрапленого газу, що зменшить залежність країни від російського імпорту.