Данський пивоварний гігант Carlsberg оцінив втрати від припинення бізнесу в Росії у $1,4 мільярда

Данський пивоварний концерн Carlsberg оцінює списання, пов'язані з рішенням вийти з бізнесу в РФ, у 9,5 млрд данських крон (близько $1,4 млрд за поточним курсом).

Про це йдеться у оновленому прогнозі Carlsberg на 2022 рік, оприлюдненому на сайті компанії замість попереднього операційного прогнозу, відкликаного на початку березня.

У документі зазначається, що виторг російського бізнесу Carlsberg минулого року склав 6,5 млрд данських крон, операційний прибуток – 6 82 млн крон.

Компанія зауважує, що оцінка втрат внаслідок виходу з РФ базується на поточних очікуваннях і може бути переглянута, з огляду на дуже високу волатильність і невизначеність.

"Оцінка базується не на зовнішніх пропозиціях для бізнесу, а на ряді внутрішніх припущень, включаючи, але не обмежуючись, припущеннями щодо масштабів санкцій, розвитку російського пивного ринку, продовження бізнес-операцій в Росії, конкурентного середовища та макроекономічного розвитку, включаючи інфляцію та процентні ставки", – зазначається у повідомленні.

Компанія нагадує, що у звіті про фінансовий стан російські активи, утримувані для продажу, та зобов'язання будуть представлені окремо.

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Водночас Carlsberg зберігає плани відновити виробництво в Україні, однак поки не враховуватиме результати від українського бізнесу у консолідованих фінансових показниках.

"Оскільки ми продовжуємо нести постійні витрати, включно з зарплатою співробітникам, очікується, що бізнес в Україні буде збитковим", – констатує компанії.

У 2021 році виторг компанії від бізнесу в Україні становив 2 млрд датських крон, операційний прибуток – 445 млн датських крон.

Загалом Carlsberg тепер допускає як зменшення операційного прибутку на 5%, так і зростання на 2% (попередній прогноз – зростання на 0-7%).

Без урахування показників бізнесу в Україні за 2021 рік та у 2022 році динаміка операційного прибутку групи очікується на рівні від мінус 1% до плюс 7%.

Як повідомлялося, у березні Carlsberg оголосив про рішення піти з російського ринку. Процес продажу бізнесу може тривати до 12 місяців.

За даними російських ЗМІ, Carlsberg може продати свою пивоварну компанію "Балтика" в Росії підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes.