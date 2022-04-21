Банки помітили різке зниження попиту на кредити, – опитування НБУ

У першому кварталі 2022 року українські банки через війну кардинально змінили настрої попередніх опитувань стосовно динаміки кредитування: респонденти відзначили різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення, рекордне посилення стандартів кредитування та найнижчий рівень схвалення заявок.

Про це йдеться в опитуванні Національного банку України.

Як зазначаєься, банки не очікують відновлення попиту на кредити, за винятком сегмента малого та середнього підприємництва, та прогнозують подальше посилення всіх видів ризиків.

За даними проведеного опитування, у січні-березні 2022 року інтерес позичальників до бізнес-кредитів суттєво скоротився, найбільше – до довгострокових позик, кредитів в іноземній валюті та позик МСП. Натомість потреба в оборотному капіталі, реструктуризації боргу та внутрішньому фінансуванні частково підсилювали попит.

Більшість банків повідомили про суттєве посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових кредитів, валютних позик та кредитів великому бізнесу.

Попит населення на кредити також різко скоротився через зменшення витрат на товари тривалого вжитку і заощаджень. Найбільше за всю історію опитувань зниження попиту на іпотеку відбулося внаслідок погіршення перспектив ринку нерухомості. Водночас вимоги до кредитування домогосподарств також посилились.

В цілому учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків, найбільше – кредитного й операційного.

У наступні 12 місяців 46% респондентів прогнозують зростання обсягу корпоративного кредитування. Натомість більшість опитуваних зазначають про очікуване падіння роздрібного кредитування. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться в обох сегментах.

У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться.

Національний банк України публікує "Опитування про умови банківського кредитування" щокварталу.

Поточне опитування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2022 року серед кредитних менеджерів 28 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 94%.