Президент російського "Лукойлу" пішов з посади через санкції

Вагіт Алекперов залишає посаду президента "Лукойлу".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, президент та член ради директорів Алекперов поінформував компанію про своє рішення відмовитись від повноважень члена ради директорів, а також достроково скласти повноваження президента "Лукойла".

Станом на 31 березня 2022 року Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій "Лукойл". Також Алекперов мав бенефіціарний економічний інтерес (у тому числі через сімейні трасти або пайові інвестиційні фонди) щодо 5,43% акцій компанії, правами голосу за якими він не розпоряджається.

Таким чином, Алекперов вже не є контролюючим акціонером ПАТ "Лукойл".

Як повідомлялося, раніше він потрапив під санкції Австрії і Великобританії.

Раніше повідомлялося, що в компанії "Лукойл" очікують зупинку нафтопереробних заводів в РФ через надлишок нафтопродуктів, що утворився.