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Україна імпортувала морем 1,4 мільйона тонн вугілля за опалювальний сезон, – Міненерго

уголь

Україна протягом опалювального сезону 2021/2022 років. отримала морським шляхом 1,42 млн тонн енергетичного вугілля, що перевищило половину імпортних поставок ресурсу.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"З листопада 2021 року в Україну надійшло 18 суден, або 1,42 млн тонн (вугілля), а з грудня до лютого відбувалося щомісячне системне накопичення вугілля на складах", – зазначив Галущенко.

Він додав, що вперше енергетичне вугілля імпортувалося морським шляхом у таких обсягах: вони склали понад половину імпортованого ресурсу. Галущенко запевнив, що під час підготовки наступного опалювального сезону Міненерго відпрацьовуватиме подальшу логістику диверсифікації постачання вугілля в плановому режимі.

За словами Галущенка, у тому числі диверсифікація поставок дозволила Україні завершити опалювальний сезон із запасами на рівні 1,45 млн тонн, що втричі перевищує торішній показник.

При цьому він наголосив: наступний сезон Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв.

Раніше повідолялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на час воєнного стану розширила перелік інформації, що стосується об'єктів енергетики, доступом до якої буде обмежено.

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А Україна в данному контексті це хто? Збіговисько нікчемних дегенератів, котрі не змогли забезпечити це вугілля з вітчизняних копалень влітку?
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21.04.2022 15:47 Відповісти

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