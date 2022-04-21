Одна з найбільших торгових компаній Японії йде з Росії

Одна з найбільших торгових компаній Японії – Marubeni Group – оголосила про припинення всіх нових проектів в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, Marubeni також згорне існуючі проєкти в РФ.

"Ми будемо продовжувати стежити за всіма санкціями, запровадженими проти Росії урядом Японії у співпраці з міжнародним співтовариством, і суворо виконувати їх. Крім того, ми не будемо брати участь у будь-якому новому бізнесі, пов’язаному з Росією, і будемо вести переговори про припинення існуючих угод, де це можливо", – йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія змінила назву свого представництва в Україні англійською: з "Kiev Liaison Office" на "Kyiv Liaison Office".

За даними російських ЗМІ, Marubeni належить 30% проекту газопроводу "Сахалін-1". Також компанія інвестує у ТОВ "Волгоград полімер", підприємство з виробництва метанолу в об’ємі 1 млн тонн на рік, яке планували запустити у 2023 році.