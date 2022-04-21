Мінфін США попередив платіжні системи про санкції за роботу з російськими банками

Міністерство фінансів США попередило неамериканських операторів платіжних систем про порушення санкцій OFAC (Office of Foreign Assets Control) у разі використання в США карток російських банків, включених до американського санкційного списку (SDN List).

Відповідне роз’яснення Мінфіну США вказує на можливість застосування до таких операторів платіжних систем так званих "вторинних санкцій", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Неамериканські оператори платіжних систем, картки яких випускаються іноземними фінансовими установами, які перебувають під санкціями, також можуть порушувати правила санкцій OFAC, якщо вони дозволяють використання цих карток у Сполучених Штатах", – йдеться у роз’ясненні.

OFAC також забороняє американським операторам платіжних систем та еквайєрам обробляти транзакції за картами, випущеними підсанкційними російськими банками. Ця заборона не діятиме лише у випадках, коли відповідні винятки чи дозволи надасть сама OFAC.

OFAC також закликає американських громадян, включаючи операторів платіжних систем та екваєрів, бути обережними при роботі з іноземними операторами платіжних систем, щодо яких є інформація про обслуговування карток банків, внесених до санкційних списків та чиї картки приймаються в США.

Як приклад такої обачності OFAC називає перевірку банківських ідентифікаційних номерів (БІН), пов'язаних із банками під санкціями, та відключення цих БІН від роботи у Сполучених Штатах. А також вимогу, щоб оператори неамериканських платіжних систем запобігали використанню карток санкційних банків у США на мережевому рівні.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

У ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.

Після цього на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.