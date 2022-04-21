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Procter&Gamble може піти з Росії через санкції

procter&gamble

Міжнародна корпорація та виробник товарів для дому Procter&Gamble заявила, що може піти з російського ринку через санкції, обмеження щодо фінансових установ та проблемою з постачанням.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

У компанії заявили, що існує "високий рівень невизначеності щодо того, як розвиватиметься війна, якою буде її тривалість та остаточне вирішення".

Компанія також заявила, що два її заводи в Україні можуть бути знищені, що призведе до фінансового збитку компанії.

Зазначається, що до початку повномасштабної війни бізнес P&G в Росії та Україні становив від 1,5% до 2% її чистих продажів і глобального прибутку.

Минулого місяця P&G заявила, що припиняє всі нові капітальні інвестиції в Росії.

Нагадаємо, продукція P&G з'явилася на українському ринку у 1990 році. Наразі компанія має два заводи в Україні – у Борисполі (Київська обл.), який випускає засоби жіночої гігієни під ТМ Discreet, Naturella, Always та м.Покрова (Дніпропетровська обл.), де випускаються товари побутової хімії та догляду за тілом під ТМ Safeguаrd , Gala, Fairy, Ariel, Tide.

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