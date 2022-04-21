Рада збільшила дефіцит держбюджету на 200 мільярдів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7299 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомив глава бюджетного комітету Юрій Арістов у Facebook.

Відповідно до нього, збільшено на 200 млрд грн видатки загального фонду держбюджету за бюджетною програмою "Резервний фонд" за рахунок збільшення на цю суму державних запозичень – з відповідним збільшенням граничних обсягів державного боргу та дефіциту державного бюджету.

Зазначається, що такі додаткові кошти резервного фонду держбюджету спрямовуються виключно на заходи щодо забезпечення безпеки і оборони, а також фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Водночас цей закон з 1 травня 2022 року (замість 1 січня 2023 року) запускає новий механізм автоматичного зарахування до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, тютюну й промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Крім того, документ вводить новий порядок справляння акцизного податку з реалізації тютюнових виробів шляхом його сплати виробниками і імпортерами тютюнових виробів та новий механізм автоматичного зарахування такого податку до бюджетів місцевого самоврядування.

"Загалом цей Закон дасть можливість акумулювати значні кошти резервного фонду державного бюджету, що в оперативному порядку будуть спрямовуватися на забезпечення потреб сектору безпеки і оборони для відсічі збройної агресії РФ проти України та вирішення невідкладних питань підтримки внутрішньо переміщених осіб", – зазначив Арістов.

Відповідно до законопроєкту, витрати держбюджету пропонується збільшити до 1,79 трлн грн, зокрема за загальним фондом – до 1,57 трлн грн, а граничний дефіцит держбюджету – до 456,36 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду – 360,25 млрд грн.

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Як повідомлялося, Верховна Рада розширила повноваження Кабміну для управління бюджетом в умовах воєнного стану.

Законом про державний бюджет на 2022 рік його доходи визначені в сумі 1,3 трлн грн, що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік, видатки – на рівні 1,49 трлн грн, що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік. Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено в розмірі 188,8 млрд грн – 3,5% ВВП.