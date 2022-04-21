На пільгову систему оподаткування перейшли 200 тисяч компаній та підприємців, – Гетманцев

Майже 200 тис. компаній та фізосіб-підприємців перейшли на введену на період війни спрощену систему оподаткування – третю групу єдиного податку зі ставкою 2% від доходу.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв'ю ЕП.

"Майже 200 тис. (компаній перейшли на спрощену систему зі сплатою податку у 2% від обороту, – ред.). Там і компанії, і ФОП. А скористатися може кожен", – сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України