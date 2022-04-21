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Велика Британія (1174) росія (13633) санкції (4101)

Велика Британія запровадила санкції проти концерну "Калашников"

лондон,британия

Велика Британія розширила санкції проти РФ ще на 26 фізичних осіб і структур, серед них офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова "Російських залізниць" Олег Бєлозьоров.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під санкції потрапили також голова МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ Микола Богдановський. 

Санкційні обмеження також запровадили проти 10 структур. Зокрема, санкції торкнулися виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".

Серед обмежень щодо підсанкційних осіб – заморожування активів.

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