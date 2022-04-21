Велика Британія запровадила санкції проти концерну "Калашников"

Велика Британія розширила санкції проти РФ ще на 26 фізичних осіб і структур, серед них офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова "Російських залізниць" Олег Бєлозьоров.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під санкції потрапили також голова МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ Микола Богдановський.

Санкційні обмеження також запровадили проти 10 структур. Зокрема, санкції торкнулися виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".

Серед обмежень щодо підсанкційних осіб – заморожування активів.