Китайська UnionPay відмовляється працювати з російськими банками через санкції, – ЗМІ

Китайська платіжна система UnionPay побоюється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на п'ять джерел у великих банках.

Через це банки, які потрапили під санкції, змушені відмовлятися від проектів, пов'язаних із випуском карток UnionPay, і випускатимуть лише російські картки внутрішньої системи "Мир", які визнають лише у кількох країнах.

За даними джерел агентства, китайська платіжна система побоюється співпрацювати із "санкційними" банками через ризик вторинних санкцій. Одне з них підтвердило, що через це від випуску карток системи UnionPay вимушений відмовитися найбільший в Росії "Сбєрбанк".

На початку березня міжнародні платіжні системи, зокрема найбільші – Visa та MasterCard, призупинили роботу в РФ. Карти перестали працювати за кордоном, у тому числі для покупок в іноземних онлайн-магазинах. Після цього на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.

При цьому багато іноземних магазинів та їхні банки-еквайєри відсікають будь-які платежі з карт, випущених до РФ, зокрема і UnionPay.