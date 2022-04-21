"Яндекс" внаслідок санкцій призупиняє інвестиції в РФ (оновлено)

Материнська компанія "Яндекса" Yandex N.V. з реєстрацією в Нідерландах призупинила інвестиції в РФ та за кордоном через "геополітичну напруженість" і наслідки антиросійських санкцій у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це свідчать дані річного звіту компанії, передає російський РБК.



"Ми скоротили або призупинили багато запланованих інвестицій у наш бізнес як усередині країни, так і за кордоном. Будь-який тривалий економічний спад у Росії внаслідок санкцій, зниження курсу рубля або негативних настроїв споживачів може істотно негативно вплинути на наше фінансове становище та результати діяльності", – йдеться у документі.



Автори звіту відзначили, що напрямки бізнесу "Яндекса" в Росії в цілому залишаються стабільними. Водночас компанія зіштовхнулася з серйозними проблемами і очікує негативних наслідків для рекламного бізнесу через вихід міжнародних компаній з РФ.



Компанія також відкликала прогноз на 2022 рік. "У нинішніх обставинах наша видимість у короткостроковій та середньостроковій перспективі вкрай обмежена. На наш попередній прогноз на 2022 рік більше не можна покладатися, і на даному етапі ми не можемо надати жодних прогнозних коментарів", – сказано у звіті.

Пізніше в пресслужбі компанії уточнили, що "Яндекс" зупиняє частину інвестицій у Росії. Йдеться про "деякі інвестиції в нові та експериментальні сервіси". Інвестиції у ключові напрямки бізнесу компанії в РФ (пошук, транспорт, електронна комерція, стрімінг тощо) продовжаться.