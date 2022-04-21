Австрія відмовилася від нафти РФ

Австрійська нафтогазова компанія OMV після вторгнення РФ в України припинила імпорт та переробку російської нафти.

Про це повідомляє у четвер австрійське інформагентство APA, передає Укрінформ.

"США та їхні європейські союзники відреагували на загарбницьку війну Росії проти України широкими економічними санкціями. Оскільки цього виявилося недостатньо, щоб зупинити російський напад, Україна вимагає повного енергетичного ембарго проти Росії. Однак європейці ухиляються від цього, оскільки їхня залежність від російського газу та нафти надто велика. Але Австрія вже зараз не отримує взагалі нафту з Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, на відміну від Німеччини, яка отримує більше третини свого імпорту нафти з РФ, для Австрії відмовитися від російської нафти було відносно легко: у 2021році лише 7,8% або 596 тис. тонн австрійського імпорту нафти припадало на РФ.

"Закупівля нафти з Росії завжди була на низькому рівні, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку", – заявив речник OMV.

Згідно з АРА, найважливішим постачальником нафти в Австрії вже багато років є Казахстан, на який припадає 38,9% австрійського імпорту нафти. На другому та третьому місцях знаходяться Лівія (22,1%) та Ірак (20,7%).

Водночас, Австрія залишається залежною від російського природного газу – 80% цього палива країна імпортує з РФ.