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АЗС (1569) ціни (3274) скраплений газ (1113)

Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати

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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 21 квітня на 49 копійок – до 29,7 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільша і рекордна ціна на продукт встановлена мережею KLO – 31,49 грн/л (+1 грн/л до 20 квітня). Для порівняння, ціна бензину марки А-95 в цій мережі складає 33,87 грн/л.

На 1 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 29,38 грн/л. На станціях ОККО і SOCAR автогаз здорожчав на 49 і 50 копійок, до 29,99 і 30,23 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,2 -1 грн здорожчав автогаз в мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, BVS, Chipo та "Авантаж 7".

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