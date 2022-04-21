Carlsberg може продати російську "Балтику" турецькій AB InBev Efes, – ЗМІ

Данська компанія Carlsberg Group, яка в березні оголосила про вихід з Росії, може продати пивоварну компанію "Балтика" підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.



Зазначається, що на період пошуку нового власника "Балтика" продовжує роботу. Під її управлінням знаходяться вісім заводів, де випускається 55 брендів пива, включаючи "Балтику", "Дон", "Арсенальне", Zatecky Gus та ін. У 2021 році виручка "Балтики" зросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистий прибуток знизився на 34,5%, до 5,34 млрд руб.

В 2020 Балтика займала близько 27% російського пивного ринку, AB InBev Efes – 30%.

СЮристи зазначають, що угода може бути погоджена, якщо Федеральна антимонопольна служба (ФАС) встановить, що об'єднана компанія навіть за істотної частки фактично не має ринкової влади.



Один із консультантів з M&A вважає передачу "Балтики" AB InBev Efes "єдиним розумним варіантом". AB InBev Efes залишається на ринку, порівнянна за масштабом бізнесу і має потрібний досвід, зазначає він.

AB InBev Efes – спільне підприємство бельгійської AB InBev та турецької Anadolu Efes, в якому остання має контрольну частку. Управляє 11 заводами в РФ, виробляє пиво під брендами "Клінське", "Білий ведмідь", "Сибірська корона", Velkopopovicky Kozel та ін.

Найбільший у світі виробник пива, корпорація Anheuser-Busch InBev (AB InBev), яке володіє часткою у спільній з турками компанії AB InBev Efes, раніше заявляла, що відмовляється від усіх фінансових надходжень від частки у російському підрозділі.

AB InBev Efes залишається працювати ринку Росії.