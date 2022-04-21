Сховище відпрацьованого ядерного палива повністю готове до роботи, – "Енергоатом"

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Зоні відчуження ЧАЕС готове до роботи.

Про це сказав очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "ЕнергоБізнес".

Зазначається, що 16 квітня відновили постійне електропостачання, перевірили все обладнання та прилади – все працює в нормальному режимі.

"В принципі, нам ніщо не заважає завершити роботи, розпочаті до війни, та починати приймати туди ВЯП. 9 березня ми мали отримати ліцензію від регулятора, але все це відклалося. Проте я думаю, що ми її отримаємо найближчим часом. Єдине, що нам зараз заважає, – це заборона перевезення ядерних матеріалів територією України. Через воєнний стан. Більш критичне питання – щоб туди не повернулись орки", – повідомив він в інтерв'ю виданню.

За його словами, якщо відповідний дозвіл буде отриманий, розпочнеться транспортування палива на майданчик сховища.

"Якщо ж ні (через небезпеку таких перевезень) – тоді ми все одно вивантажуватимемо паливо та будемо зберігати його на території станцій. Є технології й рішення для такого тимчасового зберігання. Тримати там паливо ми зможемо до одного року", – додав Котін.

Раніше повідомлялося, що на тлі повномасштабної війни в Україні прямі і непрямі збитки НАЕК "Енергоатом" становлять близько 35 млрд грн.