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Нацбанк втретє викупив військові облігації на 20 мільярдів

всу,шеврон

Національний банк втретє з початку війни викупив військові облігації уряду на суму 20 млрд грн, довівши свій портфель цих паперів до 60 млрд грн.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у власності НБУ у четвер збільшився ще на 20 млрд грн – до 370,1 млрд грн.

На таку суму виріс і загальний обсяг ОВДП в обігу – до 1 трлн 80,22 млрд грн.

"Сьогодні така підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з урахуванням потреби забезпечення належної відсічі широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. НБУ фінансуватиме лише критичні витрати уряду в обмежених обсягах та прозорим способом", – заявляли раніше в Нацбанку.

Перше придбання військових облігацій Нацбанком на 20 млрд грн відбулося 8 березня.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати НБУ, який уже придбав цих паперів за окремою процедурою на 60 млрд грн.

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