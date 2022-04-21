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Білорусь (1565) росія (13631) добрива (187) Бюро економічної безпеки (364)

На Черкащині виявили білоруські міндобрива та російську глину на 20 мільйонів

вагон

Співробітники Бюро економічної безпеки та Національної поліції на території Черкаської області виявили 10 вагонів з добривами, що належать компанії з Білорусі та 3 вагона фарфорової глини, що належить компанії з РФ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"За результатами аналізу діяльності підприємств встановлено, що компанія постачальник з Білорусі, відправила понад 700 тонн калійних добрив транзитом через Україну на адресу іноземних держав. Відправником 209 тонн фарфорової глини до Російської Федерації є українське підприємство, бенефіціарними власниками якого являються громадяни РФ", – йдеться у повідомленні.

Загальна орієнтовна вартість продукції становить близько 20 млн грн.

Правоохоронці, спільно з працівниками дирекції залізничних перевезень однієї з регіональних філій, передали відповідну інформацію до військово-цивільної адміністрації Черкаської області.

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