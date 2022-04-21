Естонія та Фінляндія спільно орендують плавучий LNG-термінал, щоб відмовитися від російського газу

Фінляндія та Естонія ухвалили спільне рішення орендувати велике судно-термінал для зберігання скрапленого природного газу, що має допомогти припинити використання російського газу.

Як повідомляє Euroactiv, проєкт, який був оголошений 7 квітня, очевидно, реалізовується, водночас наразі подробиць про нього відомо мало.



СПГ-термінал завдовжки 200 метрів, плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU), буде розташована на узбережжі Фінляндії поблизу мережі транспортування природного газу. Точне місцезнаходження поки не розголошується.



У відповідь на запитання видання старший радник міністерства торгівлі та промисловості Арто Раджала, зазначив, що не готовий назвати жодних варіантів розміщення, але "буде доступно кілька варіантів".



Такими варіантами можуть бути Інко або місто Хаміна, де планують завершити будівництво терміналу до кінця жовтня. Проте, мета полягає в тому, щоб зробити корабель доступним до наступної зими, і якщо будівельні роботи не будуть завершені, його розмістять в естонському Палдіскі, який має бути готовий прийняти СПГ до 1 листопада.



Естонія уже заявила, що припинить імпорт російського газу до кінця року.



Вартість проєкту СПГ-судна також не повідомляється.