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Оператор ГТС готовий імпортувати газ з Європи до України у подвійному обсязі

газ,рф

ТОВ "Оператор газотранспортної системи" готове транспортувати з Європи до України 54 млн кубометрів природного газу за добу, що майже вдвічі перевищує торішні показники.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон, передає Інтерфакс-Україна.

"Вся наша інфраструктура готова. Ми створили можливість імпортувати в Україну 54 млн кубометрів газу на добу. Це майже вдвічі більше, ніж рік тому", – сказав він.

За словами Макогона, закачування газу в українські ПСГ вже почалося.

"Поки що у незначних обсягах, переважно газу власного видобутку. Імпорт у значних обсягах ще не розпочався, але це питання НАК "Нафтогаз", – зазначив голова ОГТС.

Крім того, Макогон зазначив, що компанія вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону – проводяться необхідні ремонти та технічне обслуговування мереж.

У пресслужбі компанії нагадали, що за пів року гарантовані потужності для імпорту газу в Україну з Європи подвоїлися: з 1 січня є 8 млн кубометрів за добу з боку Угорщини, з 4 березня – додаткові 15 млн кубометрів зі Словаччини, а з 6 березня – понад 4 млн кубометрів із Польщі.

Там уточнили, що наразі можливості добового обсягу імпорту можна порівняти з обсягом українського видобутку газу.

Як повідомлялося, Україна з лютого вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямі цієї країни.

За словами Макогона, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту, а відкриття цього напряму створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії.

З січня до початку березня 2022 року ОГТСУ імпортував майже 500 млн кубометрів газу.

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