Найбільша криптобіржа Binance обмежить операції для росіян (оновлено)

Криптобіржа Binance обмежить облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тис. євро.

Про це в Telegram повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посиланням на повідомлення біржі.

Зазначається, що російські користувачі поки зможуть використовувати лише функцію виведення коштів.

Водночас рахунки росіян, які проживають за межами РФ та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у Росії, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує 10 тис. євро, не будуть порушені та залишаться активними.

Як повідомляється на сайті Binance, обмеження для росіян запроваджені згідно з запровадженими ЄС санкціями проти Росії.

"Відповідно до п’ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, Binance зобов’язана обмежити послуги для громадян Росії або фізичних осіб, які проживають в Росії, або юридичних осіб, зареєстрованих в Росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 000 євро", – йдеться у повідомленні.

Рахунки, які підпадають під це обмеження, будуть переведені в режим лише зняття коштів.

"Хоча ці заходи потенційно обмежують звичайних громадян Росії, Binance має продовжувати очолювати галузь у запровадженні цих санкцій. Ми вважаємо, що всі інші великі біржі незабаром повинні дотримуватися тих самих правил", – йдеться у заяві компанії.

Як повідомлялося, оператор найбільшої у світі криптобіржі Binance виділив через свій благодійний фонд Binance Charity Foundation щонайменше $10 млн на допомогу у зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через розв'язану Росією війну.