США запровадили санкції проти російського банку та каналу "Царьград"

США розширили список російських громадян і компаній, які підпадають під санкції

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Радіо свобода.

До переліку увійшли 29 фізичних та 40 юридичних осіб, зокрема канал "Царьград", який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.

Також санкції запровадили проти людей, пов’язаних із банком "Открытие", в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова, а також першої заступниці голови російського Центробанку Ксенії Юдаєвої.

Проти Малофеєва, який вже перебуває під санкціями США, запроваджено додаткові обмеження, які стосуються не лише телеканалу, а й інших структур підприємця. Під обмеження також потрапив син бізнесмена Костянтин Малофеєв.

Санкції торкнулися також "Транскапіталбанку" – оператора послуг нової платіжної системи Hello, зареєстрованої у Росії. Очікувалося, що за допомогою Hello можна буде робити грошові перекази в межах Росії, транскордонні перекази в рублях, доларах, євро та юанях, а також транзитні перекази без відкриття рахунку.

Мінфін США заявив, що люди та організації з нового списку санкцій раніше намагалися обійти вже наявні обмеження Вашингтона.