Країни G7 оголосили про виділення Україні додаткової підтримки на $24 мільярди, – Reuters

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад $24 млрд на 2022 рік, наголосивши на готовності збільшити її в разі потреби.

Про це повідомляє Reuters.



Також у своїй заяві міністри заявили, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.



"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичній манері", – наголосили міністри.

Як повідомлялося, Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.