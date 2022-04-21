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гроші (519) допомога (1446)

Країни G7 оголосили про виділення Україні додаткової підтримки на $24 мільярди, – Reuters

велика,сімка

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад $24 млрд на 2022 рік, наголосивши на готовності збільшити її в разі потреби.

Про це повідомляє Reuters.

Також у своїй заяві міністри заявили, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичній манері", – наголосили міністри.

Як повідомлялося, Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.

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Вже грошей надавали стільки, що можна було б 5 армій озброїти! Куди вони діваються? В асфальт?
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21.04.2022 09:43 Відповісти
Але нехай стежать - куди ці гроші витрачаються. Щоб не було історій - як з мародерством на військовій допомозі.
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21.04.2022 14:49 Відповісти
правильно. контроль. Зеасфальтчики намарадёрили на крови
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21.04.2022 20:44 Відповісти
24 млрд. напротив арестованых 300 млрд. параши ничто, впереди еще больше... потому нужен жесткий контроль наших коррупционеров, Все наши ченуши до люстрации вообще не должны распределять деньги.
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21.04.2022 15:56 Відповісти
буде що зешоблі п...ти!!!
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21.04.2022 17:25 Відповісти
пуйло Зелю нагне на переговорах ,щоб гроші ці віддав за спалені кацапскі танки і літаки ....
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22.04.2022 04:53 Відповісти

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